Депутат Вілкул отримав у подарунок понад 25 мільйонів гривень

Депутат Олександр Вілкул задекларував отримання подарунка розміром 25 мільйонів, та отримання доходу розміром понад 52 мільйони гривень.

Про це йдеться у змінах до майнового стану, які Вілкул вніс 19 листопада до системи електронних декларацій.

І подарунок і інший дохід Вілкул отримав від своєї дружини Олени.

Так, подарунок становив 25 мільйонів 848 тисяч 668 гривень.

Також у документі вказано, що Вілкул отримав від дружини перерахування коштів за договором №1934 від 11.07.2016р. в розмірі 52 мільйони 455 тисяч 350 гривень.

Як пояснив "Українській правді" прес-секретар Вілкула Сергій Мілютін, дружина перерахувала кошти, які були задекларовані на ній, це ті гроші, які були на рахунках дружини у 2015 році і які були вказані у декларації за той рік. Договір було укладено між Олександром Вілкулом і його дружиною.

"Зазначу, що з цих грошей заплачені податок на прибуток, виплати в усі соціальні фонди", - зазначив Мілютін.

Олександр Вілкул з дружиною офіційний сайт депутата

Він також підкреслив, що рух коштів відбувся всередині родини і жодних грошей ззовні не надходило.

Як відомо, на різних рахунках дружини Вілкула за 2015 рік були вказані понад 3 мільйони доларів, трохи більше 190 тисяч гривень.

Крім того, дружина Вілкула задекларувала готівкою 1 мільйон 800 тисяч євро і 1 мільйон 200 тисяч доларів.

У декларації вказано, що місцем роботи дружини Вілкула є ПАТ "Північний Гірничо-Збагачувальний Комбінат", який належить Метінвесту (власники - Ахметов і Новинський).

Оксана Коваленко, УП