Украина точно не получит транш от МВФ в ноябре

Вопрос выделения Украине следующего транша отсутствует в плане работы Совета директоров Международного валютного фонда, расписанном до начала декабря.

Об этом говорится в материалах МВФ.

Согласно информации, в ноябре планируется обсуждение программы сотрудничества с Финляндией.

При этом украинский вопрос в плане работы Совета директоров МВФ на ноябрь отсутствует.

Напомним, в заявлении Международного валютного фонда по итогам его работы в Киеве указывалось, что Украине необходимо дополнительное время для выполнения текущего этапа программы расширенного финансирования.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что в данный момент острой необходимости в деньгах Международного валютного фонда нет.

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Экономическая правда