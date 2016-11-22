Украина точно не получит транш от МВФ в ноябре
Вопрос выделения Украине следующего транша отсутствует в плане работы Совета директоров Международного валютного фонда, расписанном до начала декабря.
Об этом говорится в материалах МВФ.
Согласно информации, в ноябре планируется обсуждение программы сотрудничества с Финляндией.
При этом украинский вопрос в плане работы Совета директоров МВФ на ноябрь отсутствует.
Напомним, в заявлении Международного валютного фонда по итогам его работы в Киеве указывалось, что Украине необходимо дополнительное время для выполнения текущего этапа программы расширенного финансирования.
Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что в данный момент острой необходимости в деньгах Международного валютного фонда нет.
Читайте также: Транш под вопросом. Чем недоволен МВФ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.