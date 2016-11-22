Похищение бывшего ФСБшника: экс-депутата Харьковщины взяли под стражу

В деле о похищении и вывозе из Украины в Россию экс-работника ФСБ Ильи Богданова Голосеевский райсуд столицы постановил взять экс-депутата Харьковского облсовета под стражу на 60 суток.

Двум его соучастникам суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста, сообщает прокуратура Киева

Действия экс-депутата Харьковского облсовета, имя которого не называют, квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или иной незаконный договор касательно человека) УК Украины.

Двум соучастникам преступления, которые должны были тайно перевезти Богданова через украино-российскую границу, инкриминируют ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или иной незаконный договор касательно человека) УК Украины.

На данное время досудебное расследование в криминальном производстве продолжается.

Устанавливаются причастность других лиц к совершению указанных преступлений.

"Участники преступной группы, возглавляемой экс-депутатом Харьковского облсовета, были задержаны по результатам совместной спецоперации столичной прокуратуры, ДВБ Нацполиции Украины и СБУ", – отмечает столичная прокуратура.