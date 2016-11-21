Экс-ФСБшник о похищении: Я лично слышал разговоры с кураторами из РФ

Экс-сотрудник ФСБ Илья Богданов, который перешел на сторону Украины в 2014 году, заявляет, что его похитители вели переговоры с кураторами из России.

Об этом он рассказал в интервью изданию Дождь.

"Реальное покушение на то, чтобы меня своровать в Россию, реально задействовано ГРУ, реально задействовано ФСБ, я лично слышал все эти разговоры с кураторами из России", - заявил Богданов.

По его словам, в том числе речь шла о его ликвидации , когда пошла заминка с передачей на границе.

"Тогда человек, который непосредственно был с чекистами, сказал: "Тогда действуем по второму плану, то есть вопрос с Богдановым нужно закрыть". Говорят: "Как закрыть?". "Ну как закрыть… Объяснять, как? Все, чтобы его не было". Короче, двухсотить", - рассказал Богданов.

По его словам, организаторы переводили деньги за его похищение, цитируя слова человека: "Я не убийца, я контрабандист. Я только перенести его".

"Ну а ты сделай так, чтобы совесть чиста была, ты его избей, наркотой накачай, раздень и привяжи к дереву. Оставь в посадке, только там, где его никто не найдет", - процитировал Богданов указания, которые слышал.

По его словам, заказчиком в Украине выступал "Росоха" – завербованный в Белгороде российскими спецслужбами.

Как сообщалось, об исчезновении в Киеве Богданова стало известно 14 ноября.

18 ноября глава СБУ Василий Грицак заявил, что украинские правоохранители предотвратили убийство Богданова преступной группировкой, управляемой из России.

По его словам, Богданова похитили в Киеве и переправили в Харьков. По замыслу российских кураторов, его должны были убить, а труп переправить в Россию.

Как известно, Богданов был кадровым офицером ФСБ, в 2014 году перешел на сторону Украины, участвовал в боевых действиях на Донбассе как боец "Правого сектора", в частности, провел в диспетчерской башне Донецкого аэропорта около месяца. Богданов получил гражданство Украины.