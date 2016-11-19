Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Спасенный экс-офицер ФСБ будет работать в пресс-центре СБУ

Суббота, 19 ноября 2016, 14:06

Освобожденный экс-офицер ФСБ Илья Богданов, о предотвращении убийства которого в пятницу заявил глава СБУ Василий Грицак, собирается работать в пресс-центре СБУ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я очень устал и отхожу от спецоперации. В дальнейшем мне представилась [возможность], помимо моей идеи кормить людей пян-се, поработать на безопасность Украины в пресс-центре СБУ. Я согласился и подаю документы", - написал он.

"Моя книга о моей истории и реальностях ФСБ обязательно выйдет в свет", - добавил Богданов.

Как сообщалось, об исчезновении в Киеве Богданова стало известно 14 ноября.

18 ноября Грицак заявил, что украинские правоохранители предотвратили убийство Богданова преступной группировкой, управляемой из России.

По его словам, Богданова похитили в Киеве и переправили в Харьков. По замыслу российских кураторов, его должны были убить, а труп переправить в Россию.

Украинская правда

Темы: ФСБСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
ФСБ
ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак
СБУ сообщила о новом подозрении блогеру Шарию
"Кинжалами ударьте": задержан николаевец, который готовил удар по СБУ
Последние новости
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
19:15
На фронте в течение суток 85 столкновений, больше всего атак на Авдеевском направлении – Генштаб
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
Все новости...
Реклама: