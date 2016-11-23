Аваков заявил, что разогнать Майдан приказал Левочкин

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Среда, 23 ноября 2016, 14:20
zn.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что автором разгона Евромайдана был тогдашний глава Администрации президента Сергей Левочкин.

Об этом он сказал 23 ноября во время открытия нового сервисного центра в Луганской области, сообщает канал 112.

"Потому что господину Левочкину место в тюрьме, а не в парламенте, потому что он автор разгона Майдана", – сказал он.

Издание напоминает, что ГПУ расследует финансирование терроризма компанией Фирташа и Левочкина. В частности, компанию GDF Media Limited подозревают в перечислении 100 млн долларов США российскому "Первому каналу" в качестве платы за приобретение 29% акций телеканала "Интер" в рамках кажущегося контракта по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса.

Отмечалось, что 80% компании GDF Media Limited принадлежит Фирташу, 20% – Левочкину.

Левочкина также обвинял в разгоне майдана экс-президент Виктор Янукович, а также экс-глава столичной милиции Валерий Коряк, однако Аваков, по данным канала, выступил с такими обвинениями впервые.

Тем не менее, Аваков неоднократно резко критиковал Левочкина. Также он намекал, что Левочкин договорился с президентом Петром Порошенко, чтобы канал "Интер" критиковал только партию "Народный фронт", но не БПП.

В антимайдановском фильме "Украина в огне", который российские каналы показали 21 ноября, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко также заявлял, что разогнать участников акции в 2013 году приказал Левочкин.

Сейчас Левочкин является депутатом Рады от "Оппозиционного блока".

Жестокий разгон активистов на Майдане в ночь на 30 ноября 2013 года положил начало массовым протестам против тогдашней власти.

Как известно, в пятницу в украинском суде должен состоятся видеодопрос Януковича.

Темы: Левочкин Аваков Майдан
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IP: 91.225.121.---DND23.11.2016 15:25
Це сигнал рабовласнику Льовочкіну - змивась друвже, бо коли не втечеш під тиском анархістів осадимо. Попередження реставрованих бурбонів бурбону-бобру часів казнокрадів Януковича і Кучми, яким був і ба Порошенко б/у мінстр Економрозвитку бурбонії.
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович23.11.2016 14:53
Так чого ж ти чекаєш Аваков? Негайно представлення разом з самим найгенеральнішим прокурором у ВР ,знімайте славнозвісну недоторканість з цього негідника Льовочкіна,і скорше його паразита в буцигарню під слідствао.А ти все репетуєш їздячи десь по Луганськах.Ой договоришся.
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