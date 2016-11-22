Суд назначил видеодопрос Януковича на пятницу

Святошинский районный суд Киева постановил провести допрос бывшего президента Виктора Януковича и экс-командующего Внутренних войск Министерства внутренних дел Станислава Шуляка с помощью видеоконференцсвязи 25 ноября в 13:00.

Об этом на заседании во вторник сообщил председательствующий судья Сергей Дячук, передают "Українські новини".

Рассмотрение вопроса об определении даты проведения видеодопроса Януковича и Шуляка было назначено на 24 ноября.

В то же время на заседании суда во вторник один из подсудимых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", Олег Янишевский, заявил, что плохо себя чувствует и не сможет присутствовать на заседании в четверг. По словам экс-"беркутовца", он заболел и у него высокая температура.

В связи с этим суд решил рассмотреть данный вопрос на заседании во вторник, отмечает агентство.

"Суд постановляет изменить порядок исследования доказательств и провести допрос как свидетелей Януковича и Шуляка в порядке видеоконференции на ближайшем заседании", – решил суд.

Допрос начнется 25 ноября в 13:00 по киевскому времени.

Янукович и Шуляк будут присутствовать в Ростовском областном суде (Россия).

Как известно, в мае Святошинский райсуд решил допросить по видеоконференцсвязи Януковича в деле против 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве.

Ранее прокурор ГПУ Сергей Горбатюк заявлял, что допрос Януковича по видеосвязи может состояться 25 ноября.