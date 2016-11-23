Путин назвал вероломством задержание военных на Чонгаре

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Среда, 23 ноября 2016, 15:50

Президент России Владимир Путин назвал задержание "российских военных" на административной границе с Крымом вероломством.

Он сравнил его с отключением тепла и света аннексированному полуострову, сообщает ТАСС.

"Думаю, что это вероломство в конечном итоге оборачивается против тех, кто осуществляет подобные мероприятия, потому что это сродни отключению света в Крыму накануне Нового года и в условиях зимы", – заявил Путин журналистам.

Как известно, Украина заявила, что 20 ноября задержала на админгранице с Крымом своих граждан, дезертировавших из украинской армии и перешедших на сторону России. Речь идет об Александре Баранове и Максиме Одинцове.

Служба безопасности Украины 22 ноября обнародовала видео задержания на Чонгаре. Глава СБУ Василий Грицак заявил:

"Это бывшие военнослужащие ВСУ, сначала их было трое, они хотели получить документы об окончании учебного заведения за деньги. Они хотели получить документы о высшем образовании, чтобы стать офицерами РФ".

Со своей стороны, Минобороны РФ утверждает, что СБУ "похитила" и вывезла в Николаевскую область прапорщика Одинцова и младшего сержанта-контрактника Баранова.

Штаб Черноморского флота РФ уверяет, что военнослужащих выманили на материковую часть Украины подставные лица – якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины.

В Министерстве иностранных дел РФ в среду заявили, что спецслужбы Украины совершили провокацию в отношении "российских граждан".

Темы: Росcия Путин Крым армия СБУ
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IP: 91.200.113.---Mawron_ua23.11.2016 17:34
Росія сама відмовилась платити за електроенергію до тимчасово окупованого Криму, що й спричинило її дефіцит.
Одна брехня тягне за собою другу.
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IP: 200.163.161.---Alexandra Polozun23.11.2016 16:35
"Чиє б, вибачте, мичало... Отже загарбувати частину території чужої держави було не віроломство"

Горе переможеним!!!
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IP: 195.242.80.---val mashtak 23.11.2016 16:23
Составной частью кремлевского Шатуна является и вал наркомании, накрывший всю Украину. Закладчики и потребители наркоты едва ли не колоннами, совершенно не таясь, перемещаются по улицам всех украинских городов. СБУ делает вид, что это ее не касается. Полицействующие уроды – тем более! Не далее как вчера в этой связи Ольга Фреймут в своей программе на канале 1+1 показала мэрствующего в Херсоне конченого урода. Она ему про разгул наркомании в Херсоне. Дебил же ей в ответ про... начало отопительного сезона. Невдомек конченому дебилу, что с таким подходом скоро не станет кого отапливать в Херсоне. Еще большими дебилами выглядели в программе Ольги Фреймут приехавшие в великом множестве по ее звонку для изъятия наркозакладки полицействующие херсонские дебилы вкупе с неграмотным с горе-криминалистом.
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IP: 91.201.247.---inpolis201123.11.2016 16:19
"Думаю, що це віроломство врешті-решт обертається проти тих, хто здійснює подібні заходи"

Чиє б, вибачте, мичало... Отже загарбувати частину території чужої держави було не "віроломство", а затримати зрадників - це віроломство.
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