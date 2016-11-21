СБУ заявляет о задержании на админгранице с Крымом двух дезертиров

В Службе безопасности Украины заявляют о задержании на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после аннексии полуострова перешли служить в российскую армию.

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что днем 20 ноября СБУ задержала и вывезла из Крыма на территорию Николаевской области российских военнослужащих - прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова.

"Речь идет о двух бывших украинских военных, которые изменили присяге и пошли служить в армию после незаконной аннексии Крыма", - прокомментировали эту информацию в СБУ.

"Они были задержаны при пересечении границы на Чонгаре", - сообщили в спецслужбе, отметив, что в отношении этих двух людей СБУ расследует уголовные производства по статьям "дезертирство" и "государственная измена" Уголовного кодекса Украины.