Луценко в Лондоне поговорил о делах Майдана и экс-чиновников

598 просмотров
0
Четверг, 24 ноября 2016, 06:56

Генпрокурор Юрий Луценко проинформировал представителей МИД, МВД, Королевской прокурорской службы и Службы налоговых и таможенных сборов Великобритании о результатах расследования уголовных производств в отношении экс-чиновников и причастных к ним лиц, а также о расследовании преступлений во время Революции Достоинства.

Как сообщили в ГПУ, встреча состоялась в ходе официального визита делегации Генпрокуратуры в Лондон.

"Целью визита является обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества и дальнейшей институциональной поддержки ведомства. По результатам встречи отмечены положительные наработки по указанным вопросам и высказана заинтересованность в широком сотрудничестве между ведомствами, в том числе по выполнению запросов о международной правовой помощи и экстрадиции", - отметили в ГПУ.

Как известно, в Великобритании находился нардеп Александр Онищенко, который подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргазвидобування", в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Верховная Рада дала согласие на привлечение Онищенко к ответственности, задержание и арест, однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул Украину.

8 августа нардеп объявлен в национальный розыск. В октябре в НАБУ сообщили. что Интерпол в течение 30 дней должен сообщить свое решение об объявлении Онищенко в международный розыск для дальнейшего его задержания и избрания ему меры пресечения.

5 ноября директор НАБУ Артем Сытник заявил, что к Онищенко по "газовому делу" может быть применена процедура заочного осуждения, расследование дела будет завершено до конца текущего года.

Украинская правда

Темы: Луценко Генпрокуратура Онищенко Майдан
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Следственная группа из МН17 будет настаивать, чтобы обстоятельства катастрофы Боинга расследовал МКС 22 ноября 2016, 21:56
Гаага признала доказательства преступлений РФ в Украине серьезными – Луценко 22 ноября 2016, 17:14
Луценко – Януковичу: welcome to Ukraine 22 ноября 2016, 16:42
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Суд по Ефремову заседал до 3 ночи
Еврокомиссар Шевчович поедет в Москву договариваться о газе для Украины
"Укрзализныця" хочет существенно повысить тарифы на пассажирские перевозки
Переговоры в Минске: Договорились открыть КПВВ в Золотом до 10 декабря
Все новости
Инфографика

Кому идут ваши деньги за электричество

Проект

Зачем немец проехал по Украине с куском военного самолета на крыше?