У НАБУ пояснили, що гальмує екстрадицію Онищенка

Процедура екстрадиції депутата від "Волі народу" Олександра Онищенка з Британії поки що не може бути розпочата, оскільки він не оголошений у міжнародний розшук.

Про це йдеться у поясненні на сайті НАБУ.

У відомстві нагадали, що, за законом, для початку процедури екстрадиції громадянина, що перебуває на території іншої держави, має бути рішення суду про тримання особи під вартою.

"Таке рішення суд ухвалює за присутності підозрюваного у залі засідань, що у випадку нардепа Олександра Онищенка, який перебуває за межами України, наразі є технічно неможливим", – констатували в НАБУ.

Там додали, що за таких обставин є необхідним оголошення нардепа у міжнародний розшук для затримання й обрання йому запобіжного заходу.

"Для цього НАБУ ще 10 серпня надало Українському бюро Інтерполу усі необхідні документи. Також Національне бюро надало всі необхідні пояснення, які підтверджують відсутність політичних мотивів кримінального переслідування підозрюваного", – заявили у НАБУ.

Рішення про оголошення в міжнародний розшук у випадку Онищенка як депутата ухвалює Комісія по контролю за файлами Інтерполу, яка провела засідання на цю тему минулого тижня.

Рішення цієї комісії мають повідомити впродовж 30 днів.

"Оголошення Онищенка у міжнародний розшук має стати інструментом, який дозволить значно прискорити й перевести процес екстрадиції в активну фазу", – вважають у НАБУ.

Як відомо, раніше Королівська прокуратура Британії заявила, що екстрадиції Онищенка нічого не заважає і Україна може звернутися з відповідним запитом у будь-який момент.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Збитки оцінюються у суму понад 1,6 млрд гривень.

Українська правда