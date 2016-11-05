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"Дело Онищенко": Расследование завершат до конца года, может быть заочное осуждение

Суббота, 5 ноября 2016, 11:14
Дело Онищенко: Расследование завершат до конца года, может быть заочное осуждение

К нардепу Александру Онищенко по "газовому делу" может быть применена процедура заочного осуждения, расследование дела будет завершено до конца текущего года.

Об этом 5 ноября заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"Первые производства, которые НАБУ начало, - они либо в суде, или почти в суде. Если бы у нас получилось задержать Онищенко ... это одно из первых производств .... В принципе, мы уже подошли к стадии финального решения. Думаю, в этом году в зависимости от местонахождения главного фигуранта будет или заочное осуждение, или мы это дело направим в суд", - заявил Сытник в ходе дискуссии на тему работы НАБУ.

По его словам, накануне состоялось "важное задержание одного из фигурантов по этому делу".

"Думаю, что это дело почти готово. Единственное - не хватает главного фигуранта. Но, надеюсь, Интерпол примет положительное решение (об объявлении в международный розыск Онищенко)", - подытожил директор НАБУ.

Как известно, Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргазвидобування", в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, но накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул Украину.

8 августа Онищенко объявили в национальный розыск. 19 октября в НАБУ сообщили. что Интерпол в течение 30 дней должен сообщить свое решение об объявлении Онищенко в международный розыск для дальнейшего его задержания и избрания ему меры пресечения.

Интерфакс-Украина

Темы: ОнищенкоНАБУСытник
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