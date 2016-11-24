ФСБ увлеклась темой "украинских диверсантов" – Минобороны

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Четверг, 24 ноября 2016, 11:11

Российская пропаганда продолжает разгонять тему "украинских диверсантов", используя базу данных личных дел бывших военных, которые служили в автономной республике Крым.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"Информация о задержании якобы украинского шпиона является продолжением российского сериала ФСБ, который, к сожалению, по нашим прогнозам, будет продолжаться", – сказал он.

"Как мы и говорили ранее, российская спецслужба, чтобы облегчить себе работу продолжает использовать базу данных с личными делами бывших военнослужащих, которые проходили службу в рядах Вооруженных сил Украины или Черноморского флота РФ", - отметил Лысенко.

По его словам, эти люди давно находятся в запасе, живут гражданской жизнью, занимаются бизнесом и не имеют никакого отношения к военной службе.

"ФСБ просто увлеклась этой темой. Поскольку очень легко поднимать эти дела и назначать все новых и новых диверсантов. Они могут обвинить любого, кто имел отношение к военной службе", – сказал полковник.

При этом, по словам Лысенко, делается акцент на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"На самом деле это очередной фейк", – подчеркнул спикер штаба АТО.

Как сообщалось, 24 ноября Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила о задержании в Севастополе бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота капитана 2 ранга запаса Леонида Пархоменко по подозрению в шпионаже в пользу Украины.

Валентина Романенко, УП

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