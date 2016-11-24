ФСБ увлеклась темой "украинских диверсантов" – Минобороны
Российская пропаганда продолжает разгонять тему "украинских диверсантов", используя базу данных личных дел бывших военных, которые служили в автономной республике Крым.
Об этом в комментарии "Украинской правде" сказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
"Информация о задержании якобы украинского шпиона является продолжением российского сериала ФСБ, который, к сожалению, по нашим прогнозам, будет продолжаться", – сказал он.
"Как мы и говорили ранее, российская спецслужба, чтобы облегчить себе работу продолжает использовать базу данных с личными делами бывших военнослужащих, которые проходили службу в рядах Вооруженных сил Украины или Черноморского флота РФ", - отметил Лысенко.
По его словам, эти люди давно находятся в запасе, живут гражданской жизнью, занимаются бизнесом и не имеют никакого отношения к военной службе.
"ФСБ просто увлеклась этой темой. Поскольку очень легко поднимать эти дела и назначать все новых и новых диверсантов. Они могут обвинить любого, кто имел отношение к военной службе", – сказал полковник.
При этом, по словам Лысенко, делается акцент на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"На самом деле это очередной фейк", – подчеркнул спикер штаба АТО.
Как сообщалось, 24 ноября Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила о задержании в Севастополе бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота капитана 2 ранга запаса Леонида Пархоменко по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Валентина Романенко, УП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.