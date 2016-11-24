ФСБ увлеклась темой "украинских диверсантов" – Минобороны

Российская пропаганда продолжает разгонять тему "украинских диверсантов", используя базу данных личных дел бывших военных, которые служили в автономной республике Крым.



Об этом в комментарии "Украинской правде" сказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.



"Информация о задержании якобы украинского шпиона является продолжением российского сериала ФСБ, который, к сожалению, по нашим прогнозам, будет продолжаться", – сказал он.



"Как мы и говорили ранее, российская спецслужба, чтобы облегчить себе работу продолжает использовать базу данных с личными делами бывших военнослужащих, которые проходили службу в рядах Вооруженных сил Украины или Черноморского флота РФ", - отметил Лысенко.



По его словам, эти люди давно находятся в запасе, живут гражданской жизнью, занимаются бизнесом и не имеют никакого отношения к военной службе.



"ФСБ просто увлеклась этой темой. Поскольку очень легко поднимать эти дела и назначать все новых и новых диверсантов. Они могут обвинить любого, кто имел отношение к военной службе", – сказал полковник.



При этом, по словам Лысенко, делается акцент на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



"На самом деле это очередной фейк", – подчеркнул спикер штаба АТО.



Как сообщалось, 24 ноября Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила о задержании в Севастополе бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота капитана 2 ранга запаса Леонида Пархоменко по подозрению в шпионаже в пользу Украины.



Валентина Романенко, УП