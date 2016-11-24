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ФСБ надто захопилася темою "українських диверсантів" – Міноборони

Четвер, 24 листопада 2016, 10:11

Російська пропаганда продовжує розганяти тему "українських диверсантів", використовуючи базу даних особових справ колишніх військових, які служили а автономній республіці Крим.

Про це у коментарі "Українській правді" сказав речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"Інформація про затримання начебто українського шпигуна є продовженням російського серіалу ФСБ, який на жаль, за нашими прогнозами, буде продовжуватися", – сказав він.

"Як ми і говорили раніше, російська спецслужба, щоб полегшити собі роботу і надалі використовує базу даних із особовими справами колишніх військовослужбовців, які проходили службу в лавах Збройних сил України або Чорноморського флоту РФ", – наголосив Лисенко.

За його словами, ці люди давно знаходяться в запасі, живуть цивільним життям, займаються бізнесом та не мають жодного відношення до військової служби.

"ФСБ просто захопилася цією темою. Оскільки дуже легко піднімати ці справи і призначати все нових і нових диверсантів. Вони можуть звинуватити будь-кого, хто мав відношення до військової служби", – сказав полковник.

При цьому, за словами Лисенка, робиться акцент на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Насправді це черговий фейк", – наголосив речник штабу АТО.

Як повідомлялося, 24 листопада Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила про затримання в Севастополі колишнього військовослужбовця штабу Чорноморського флоту капітана 2 рангу запасу Леоніда Пархоменка за підозрою в шпигунстві на Україну.

Валентина Романенко, УП

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