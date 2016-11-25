СБУ: спецслужбы РФ пытались массово вербовать украинских военных

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Пятница, 25 ноября 2016, 11:39

Спецслужбы России пытались осуществить масштабные вербовки украинских военных, в основном – представителей военно-морских сил, которые до оккупации располагались в Крыму.

Об этом в пятницу на брифинге заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

По его словам, это сообщение является результатом операции военной контрразведки, которая длилась с 2014 года. Он добавил, что для вербовки использовались "грязные методы".

"Задерживают, увозят куда-то в лес и говорят – вот, смотри, вот гранаты, вот патроны, которые мы у тебя нашли. Вот оружие. Либо ты подписываешь, что ты будешь на нас работать, либо мы идем, тебя задерживаем и ты становишься преступником", – рассказал он.

Кроме того, по словам Ткачука, угрожали расправой родственникам, которые остались в Крыму.

Ткачук заверил, что СБУ обнаружила такие попытки вербовки оперативно и передача информации российским кураторам была заблокирована.

По его словам, большинство военных моряков осталась верной присяге и добровольно сообщила своему руководству и СБУ о попытках вербовки. Тем не менее, двух военных суд уже приговорил к 12 годам заключения за государственную измену.

Всего в рамках спецоперации зарегистрировано более 30 уголовных производств.

Ткачук добавил, что оккупантов интересовал боевой численный состав воинских частей Украины, их вооружение, места дислокации, директивы и боевые распоряжения относительно применения сил АТО, результаты и подробности мероприятий мобилизации и прочее.

Во время брифинга были также продемонстрированы видеозаписи показаний военных, которых пытались вербовать. Их лица были скрыты, а голос изменен.

Он напомнил, что добровольное сообщение СБУ о попытке вербовки освобождает человека от уголовной ответственности.

Олег Шанковский, УП

Темы: СБУ Крым Росcия
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