Депутаты Ляшка не сдали диппаспорты вопреки обещаниям – СМИ

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Пятница, 25 ноября 2016, 13:02

Члены фракции Радикальной партии, вопреки собственным заявлениям, не только не отказались от дипломатических паспортов, но даже не выполняют требования сдавать их после служебных поездок на хранение в МИД.

Об этом говорится в ответе МИД на запрос "Укринформа".

Как пояснили в ведомстве, в соответствии с законом, на МИД возложены функции по организации работы по оформлению, выдачи, обмена, возврата государству, хранения и уничтожения дипломатических паспортов Украины.

"Дипломатический паспорт выдается народному депутату Украины на срок выезда в служебную командировку за границу и подлежит возврату на хранение МИД Украины в течение десяти дней после окончания срока, на который он был выдан. По состоянию на 23 ноября с. г. от Аппарата Верховной Рады на хранение в МИД не поступали дипломатические паспорта 19 из 21 указанных в обращении народных депутатов фракции ВРУ "Радикальная партия", – говорится в сообщении МИД.

В ведомстве отказались назвать имена двух депутатов, которые сдали паспорта.

Как известно, Ляшко во время выступления в парламенте 16 ноября, заявил о готовности отказаться от дипломатического паспорта и призвал всех народных депутатов, пока нет безвизового режима, "сдать каждый свой дипломатический паспорт так, как это делают депутаты от фракции Радикальной партии".

Темы: Ляшко паспорт МИД
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Комментарии — 2
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IP: 93.74.55.---ЦЮК25.11.2016 15:34
І не здадуть. Не зате вони пхалися в депутати.
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IP: 176.122.121.---EVGO25.11.2016 13:13
балаболи! тільки пи..діть вміють.
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