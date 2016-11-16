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Ляшко хочет сдать дипломатический паспорт – и других просит

Среда, 16 ноября 2016, 11:13

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил о готовности лишиться дипломатического паспорта.

"Вот мой дипломатический паспорт, я хочу сдать этот паспорт", – сказал он при обсуждении постановления об обращении Верховной Рады к членам ЕС с призывом предоставить безвизовый режим украинцам.

Ляшко обратился к каждому депутату: "Пока нет безвизового режима для всех украинцев – сдайте каждый свой дипломатический паспорт, так, как это делают депутаты от фракции Радикальной партии".

"Нечего ездить по блату с любовницами по зеленой книжечке. Стойте в очередях к дипломатическим представительствам, переживайте те же пытки, которые переживали украинцы, платите бабки за визы – и езжайте по заграницам с визами", – заявил он.

"Призываю всех сдать свой дипломатический паспорт", – подчеркнул лидер "радикалов".

Ляшко добавил: "Евросоюз вместо виз нам подсовывает свинью. Поэтому мы требуем от Европы выполнения своих обязательств перед украинцами".

Чуть раньше при обсуждении вице-спикер Ирина Геращенко отметила: "Мы имеем с вами сегодня дипломатические паспорта, без виз. Так вот, эти люди, которые имеют дипломатические паспорта, – они бегают по посольствам и просят не давать Украине безвизовый режим".

Алена Рощенко, УП

Темы: визыЛяшко ОлегВерховная Радаевроинтеграция
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