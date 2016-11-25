Депутати Ляшка не здали диппаспорти всупереч обіцянкам – ЗМІ

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 13:02

Члени фракції Радикальної партії, всупереч власним заявам, не тільки не відмовилися від дипломатичних паспортів, а навіть не виконують вимоги здавати їх після службових закордонних поїздок на зберігання в МЗС.

Про це йдеться у відповіді МЗС на запит "Укрінформу".

Як пояснили у відомстві, відповідно до закону, на МЗС покладено функції щодо організації роботи з оформлення, видачі, обміну, повернення державі, зберігання та знищення дипломатичних паспортів України.

"Дипломатичний паспорт видається народному депутату України на строк виїзду у службове відрядження за кордон і підлягає поверненню на зберігання МЗС України протягом десяти днів після закінчення строку, на який його було видано. Станом на 23 листопада ц. р. від Апарату Верховної Ради на зберігання до МЗС не надходили дипломатичні паспорти 19 з 21 вказаних у зверненні народних депутатів фракції ВРУ "Радикальна партія", – йдеться у повідомленні МЗС.

У відомстві відмовилися назвати імена двох депутатів, які здали паспорти.

Як відомо, Ляшко під час виступу в парламенті 16 листопада заявив про готовність відмовитися від дипломатичного  паспорта  і закликав усіх народних депутатів, поки немає безвізового режиму, "здати кожен свій дипломатичний паспорт так, як це роблять депутати від фракції Радикальної партії".

Раніше у цій новині повідомлялося, що свій паспорт не здав, у тому числі, Ляшко. Однак існує ймовірність, що він присутній серед тих двох депутатів від Радикальної партії, які свій паспорт здали. Сам депутат на своїй сторінці у Facebook наполягає, що зробив це.

Теми: Ляшко паспорт МЗС
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Коментарі — 2
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IP: 93.74.55.---ЦЮК25.11.2016 15:34
І не здадуть. Не зате вони пхалися в депутати.
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IP: 176.122.121.---EVGO25.11.2016 13:13
балаболи! тільки пи..діть вміють.
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