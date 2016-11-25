Пресс-центр АТО: Боевики готовят провокации в Дебальцево, возможны жертвы

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Пятница, 25 ноября 2016, 18:32

В пресс-центре АТО заявляют, что боевики планируют устроить провокации в Дебальцево 26 ноября.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном в пятницу вечером.

"Будет создана картинка для российских СМИ, где покажут массовые митинги, на которые будут свозить людей из разных городов и сел. Оккупанты, на боевой технике с опознавательными знаками Украины на бортах и желто-голубыми флагами, переодетые в военную форму украинского образца, будут пытаться дискредитировать вооруженные силы Украины и Минские договоренности", - отметили в пресс-центре.

В штабе АТО предупреждают, что в результате провокаций возможны жертвы среди мирного населения.

"Людям необходимо быть очень осторожными, потому что оккупанты способны на все, чтобы Дебальцево не вернулось к мирной жизни в Украине", - сказано в сообщении.

Украинская правда

Темы: АТО
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