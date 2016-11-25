Янукович: Я не святой

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Пятница, 25 ноября 2016, 18:51

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что жалеет, что не подписал приказ об объявлении военного положения во времена Евромайдана. Однако потом добавил, что все равно бы не принял такого решения.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

"Я действительно совершил ряд ошибок, я не святой. Самая главная ошибка, которую я совершил, я не смог, не нашел в то время в себе сил подписать приказ о введении войск и объявлении военного положения в Украине", - заявил Янукович.

Однако спустя несколько минут добавил, что если бы можно было вернуть время назад, он бы все равно не подписал такого документа.

Ранее были обнародованы документы о том, что с первых дней Майдана тогдашняя власть готовилась к силовому сценарию. Вплоть до применения мер антитеррористического характера против мирных митингующих.

Саша Ночь, УП

Темы: Янукович
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Комментарии — 2
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IP: 87.177.216.---sedoj25.11.2016 20:40
До сих пор не могу понять, как такое могло стать президентом европейской страны...
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IP: 46.200.122.---sensor+225.11.2016 19:50
Тупое ничтожество.

УП, зачем столько новостей об этом недочеловеке?
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