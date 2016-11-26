Украина предупредила пилотов о воздушных стрельбах около Крыма

1046 просмотров
0
Суббота, 26 ноября 2016, 05:13

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины планируют провести научно-исследовательские учения, в ходе которых будут проведены воздушные стрельбы в южной части Украины.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в facebook.

"С целью заблаговременного оповещения провайдеров авиационных услуг различных государств, авиакомпаний и экипажей воздушных судов об опасности использования воздушного пространства во время указанных воздушных стрельб в зоне их проведения, Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины было заранее подготовлено и опубликовано авиационное оповещения (НОТАМ)", - сказано в сообщении.

Учения будут проведены с 1 по 2 декабря 2016 года.

"Воздушные стрельбы будут проходить исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, и осуществляться строго с нормами международного права", - подчеркивают военные.

В то же время, как уточнил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, комментируя заявление Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации о якобы "нарушении украинской стороной российского воздушного пространства во время испытаний ракетного оружия", Украина не планирует осуществлять ракетные испытания в Керченском проливе.

"Истерика России о том, что Украина, нарушая все международные соглашения в одностороннем порядке приняла решение об осуществлении ракетных испытаний в "суверенном воздушном пространстве Российской Федерации", лишена здравого смысла", - сказал он.

По словам Секретаря СНБО Украины, в соответствии со всеми международными соглашениями, суверенное воздушное пространство РФ в Черном море заканчивается посередине Керченского пролива.

"В этом районе Украина не планирует осуществлять ракетные испытания. Вся остальная территория к западу от Керченского пролива является суверенным воздушным пространством Украины", - отметил Турчинов, добавив, что ракетные испытания Украина осуществляет в пределах всех международных обязательств и договоров.

Темы: Вооруженные силы Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Генерал-майору Назарову зачитали обвинение по делу об Ил-76 23 ноября 2016, 21:19
С начала года контракт с ВСУ заключили 64 тыс военнослужащих 23 ноября 2016, 01:25
Климпуш-Цинцадзе: Канада продолжит военную поддержку Украины 20 ноября 2016, 02:21
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Хайсер Джемилев уже в Украине
Янукович о военных РФ на Донбассе: Это приехали родственники
В ЕС согласовали 99% текста соглашения о механизме приостановления безвиза
Вывозил только личное, ручной кладью - Янукович
Все новости
Black Friday

Где искать скидки на украинские марки

Видео

7 самых популярных видео со всемирных TEDx конференций