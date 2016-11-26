Украина предупредила пилотов о воздушных стрельбах около Крыма

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины планируют провести научно-исследовательские учения, в ходе которых будут проведены воздушные стрельбы в южной части Украины.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"С целью заблаговременного оповещения провайдеров авиационных услуг различных государств, авиакомпаний и экипажей воздушных судов об опасности использования воздушного пространства во время указанных воздушных стрельб в зоне их проведения, Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины было заранее подготовлено и опубликовано авиационное оповещения (НОТАМ)", - сказано в сообщении.

Учения будут проведены с 1 по 2 декабря 2016 года.

"Воздушные стрельбы будут проходить исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, и осуществляться строго с нормами международного права", - подчеркивают военные.

В то же время, как уточнил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, комментируя заявление Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации о якобы "нарушении украинской стороной российского воздушного пространства во время испытаний ракетного оружия", Украина не планирует осуществлять ракетные испытания в Керченском проливе.

"Истерика России о том, что Украина, нарушая все международные соглашения в одностороннем порядке приняла решение об осуществлении ракетных испытаний в "суверенном воздушном пространстве Российской Федерации", лишена здравого смысла", - сказал он.

По словам Секретаря СНБО Украины, в соответствии со всеми международными соглашениями, суверенное воздушное пространство РФ в Черном море заканчивается посередине Керченского пролива.

"В этом районе Украина не планирует осуществлять ракетные испытания. Вся остальная территория к западу от Керченского пролива является суверенным воздушным пространством Украины", - отметил Турчинов, добавив, что ракетные испытания Украина осуществляет в пределах всех международных обязательств и договоров.

Украинская правда