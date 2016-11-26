Умер Фидель Кастро

В Гаване вечером в пятницу, 25 ноября, на 91-м году жизни скончался лидер Кубинской революции, многолетний глава государства Фидель Кастро.

О смерти Фиделя сообщил его брат, действующий председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро, пишет DW.com.

Фидель Кастро возглавил вооруженное восстание на Кубе в 1950-х годах, которое привело к свержению режима диктатора Фульхенсио Батисты 1 января 1959. После этого он являлся председателем Совета министров и председателем Государственного совета Кубы (президентом) в 1959-2008 и 1976-2008 годах и первым секретарем ЦК правящей Коммунистической партии Кубы в 1961-2011 годах. Правление Кастро сказалось среди прочего и жестким противостоянием Кубы с США.

Фидель Кастро в последние годы тяжело болел и редко появлялся на публике. В 2006 году он фактически передал управление государством младшему брату Раулю.

Последние два года между Кубой и Соединенными Штатами наблюдалось потепление в отношениях. В этом году Барак Обама стал первым президентом США, посетившим Кубу за несколько десятков лет.