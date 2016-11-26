В Одесской области неизвестные на бульдозере уничтожили виноградники французского винодела

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Суббота, 26 ноября 2016, 10:23

В Одесской области неизвестные на бульдозере уничтожили виноградники французского винодела Кристофа Лакарена, который производит вино в Шабо.

Как сообщает Думская.net, о том, что бульдозер заехал на территорию хозяйства и начал выкорчевывать виноград, стало известно утром 25 ноября.

"Супруга вызвала полицию. Составили протокол", - отметил Лакарен.

То, что произошло, винодел связывает с желанием неизвестных застроить земли под виноградниками. По его словам, земля находится в аренде у пайщиков с 2007 года на 15 лет.

"Это рейдерская операция на моей территории, потому что сейчас стало выгодно просто застраивать виноградники", - заявил Лакарен.

Также он отметил, что у него снова начались проблемы с контролирующими органами.

"Услуги лаборатории и технолога можно было получить в Таировском институте, но теперь снова требуют свою экспертизу. Это один шаг вперед и три назад. А Европа - это не так. Они уничтожают мелких производителей и конкуренцию. Боюсь, что через пару недель я могу оказаться вообще без виноградников и мне придется уехать", - сообщил Лакарен.

Лакарен также обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с призывом вмешаться в ситуацию.

"Во время последнего пребывания во Франции вы лично обязались обеспечить безопасность французских инвестиций, которые сталкиваются с рейдерами. Я прошу вас вмешаться", - отметил он.

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Как известно, французский винодел Кристоф Лакарен более 10 лет проживает в н.п. Шабо. Плантации виноградников, которые он возделывает, частично находятся на его земле, частично - на арендованной с 2007 года, именно за арендованный участок и продолжаются земельные споры.

Темы: Одесса инвестиции
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Комментарии — 3
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IP: 176.106.204.---4yk26.11.2016 11:54
Самі працювати не хочуть і іншим не дають, бидло, інших слів нема... Де були ваші бульдозери коли треба було викорчовувати російські бази з Криму, після харківських угод?
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IP: 178.150.152.---TKorolkov26.11.2016 10:33
Всем этим произволом руководила БПП-ровская гнида Гончаренко на зло Саакашвили, который начал возрождать виноделие в Одесской области.
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IP: 91.199.93.---chesno126.11.2016 10:28
бежать надо из этой страны. кто ещё не понял?
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