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В Одесской области неизвестные на бульдозере уничтожили виноградники французского винодела

Суббота, 26 ноября 2016, 09:23

В Одесской области неизвестные на бульдозере уничтожили виноградники французского винодела Кристофа Лакарена, который производит вино в Шабо.

Как сообщает Думская.net, о том, что бульдозер заехал на территорию хозяйства и начал выкорчевывать виноград, стало известно утром 25 ноября.

"Супруга вызвала полицию. Составили протокол", - отметил Лакарен.

То, что произошло, винодел связывает с желанием неизвестных застроить земли под виноградниками. По его словам, земля находится в аренде у пайщиков с 2007 года на 15 лет.

"Это рейдерская операция на моей территории, потому что сейчас стало выгодно просто застраивать виноградники", - заявил Лакарен.

Также он отметил, что у него снова начались проблемы с контролирующими органами.

"Услуги лаборатории и технолога можно было получить в Таировском институте, но теперь снова требуют свою экспертизу. Это один шаг вперед и три назад. А Европа - это не так. Они уничтожают мелких производителей и конкуренцию. Боюсь, что через пару недель я могу оказаться вообще без виноградников и мне придется уехать", - сообщил Лакарен.

Лакарен также обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с призывом вмешаться в ситуацию.

"Во время последнего пребывания во Франции вы лично обязались обеспечить безопасность французских инвестиций, которые сталкиваются с рейдерами. Я прошу вас вмешаться", - отметил он.

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Как известно, французский винодел Кристоф Лакарен более 10 лет проживает в н.п. Шабо. Плантации виноградников, которые он возделывает, частично находятся на его земле, частично - на арендованной с 2007 года, именно за арендованный участок и продолжаются земельные споры.

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Темы: Одессаинвестиции
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