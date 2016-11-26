В Торецке четвертый день нет воды и тепла

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Суббота, 26 ноября 2016, 14:15

23 ноября, в результате боевых действий в городе Торецк, был поврежден участок водовода диаметром 900 мм "Горловка - Торецк", в результате чего произошло полное прекращение водоснабжения городов Торецк, Железное, поселка городского типа Северный Донецкой области и возникла угроза прекращения теплоснабжения к объектам инфраструктуры и населения.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области, общая численность населения, оставшегося без водоснабжения составляет 48 900 человек.

Кроме этого, в городе Торецк по этой же причине отключено отопление в 11 двухэтажных домах и 24 трехэтажных домах. Также в г. Торецк был приостановлен учебный процесс в 10 общеобразовательных школах и 11 дошкольных учебных заведениях.

Для недопущения остановки котельных, обеспечения устойчивой работы объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения города, а также потребностей населения, силами и средствами подчиненных подразделений Главного управления обеспечивается подвоз технической и питьевой воды.

Кроме того, с целью предупреждения случаев переохлаждения населения было обеспечено развертывание и бесперебойное функционирование 3 передвижных пунктов обогрева.

По состоянию на 6:00 26 ноября к пунктам обогрева обратилось 87 человек, из них 26 детей.

Украинская правда

Темы: Донбасс боевые действия
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