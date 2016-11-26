МИД Турции: неофициальная делегация поехала в Крым без разрешения

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Суббота, 26 ноября 2016, 14:58

Неофициальная делегация из Турции посетила Крым по собственной инициативе, не получив разрешения Министерства иностранных дел страны.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Хюсеин Мюфтюоглу, сообщает турецкое агентство "Анадолу".

"Анкара, как и прежде, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, частью которой является полуостров Крым", - подчеркнул он.

Как сообщалось, российские СМИ сообщили, что "делегация турецких политиков и представителей бизнеса прибыла в Симферополя".

Однако, как сообщил временный поверенный в делах посольства Турции в Украине Озгюн Талую, в состав турецкой делегации не входили представители официальной власти Турции.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Турции в Украине Йонета Джана Тезеля для предоставления разъяснений относительно визита во временно оккупированный Крым делегации турецких представителей.

Украинская правда

Темы: Турция
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