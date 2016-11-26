МЗС Туреччини: неофіційна делегація поїхала до Криму без дозволу

Неофіційна делегація з Туреччини відвідала Крим з власної ініціативи, не отримавши дозволу Міністерства закордонних справ країни.

Про це заявив прес-секретар МЗС Туреччини Хюсеін Мюфтюоглу, повідомляє турецьке агентство "Анадолу".

"Анкара, як і раніше, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, частиною якої є півострів Крим", - підкреслив він.

Як повідомлялося, російські ЗМІ повідомили, що "делегація турецьких політиків і представників бізнесу прибула до Сімферополя".

Однак, як повідомив тимчасовий повірений у справах посольства Туреччини в Україні Озгюн Талу, до складу "турецької делегації" не входили представники офіційної влади Туреччини.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Туреччини в Україні Йонета Джана Тезеля для надання роз'яснень щодо візиту в тимчасово окупований Крим делегації турецьких представників.

Українська правда