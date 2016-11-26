Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС Туреччини: неофіційна делегація поїхала до Криму без дозволу

Субота, 26 листопада 2016, 13:58

Неофіційна делегація з Туреччини відвідала Крим з власної ініціативи, не отримавши дозволу Міністерства закордонних справ країни.

Про це заявив прес-секретар МЗС Туреччини Хюсеін Мюфтюоглу, повідомляє турецьке агентство "Анадолу".

"Анкара, як і раніше, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, частиною якої є півострів Крим", - підкреслив він.

Як повідомлялося, російські ЗМІ повідомили, що "делегація турецьких політиків і представників бізнесу прибула до Сімферополя".

Однак, як повідомив тимчасовий повірений у справах посольства Туреччини в Україні Озгюн Талу, до складу "турецької делегації" не входили представники офіційної влади Туреччини.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Туреччини в Україні Йонета Джана Тезеля для надання роз'яснень щодо візиту в тимчасово окупований Крим делегації турецьких представників.

Українська правда

Теми: Туреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Туреччина
Британія сподіваються, що Ердоган допоможе повернути Росію до "зернової угоди"
Туреччина і Саудівська Аравія підключились до повернення українських дітей з РФ - FT
Зеленський пропонує Туреччині й ООН продовжити роботу "зернового коридору" без РФ
Останні новини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
Усі новини...
Реклама: