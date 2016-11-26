Из-за обстрелов разведение в Станице Луганской снова не состоялось

Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, запланированное на 26 ноября, снова не состоялось.

Как сообщил в эфире канала "112 Украина" руководитель украинской стороны в Совместном центре координации и контроля за режимом прекращения огня (СЦКК) Борис Кременецкий, причиной, как и раньше, стали обстрелы боевиками этого участка.

"Украинская сторона была готова еще с начиная с 21 сентября, когда было подписано рамочное решение, его выполнить. Однако с 21 сентября по 24 ноября нами было зафиксировано 58 обстрелов в области №1, это Станица Луганская. В том числе 8 с применением минометов калибром 82 мм", - сказал он.

По словам Кременецкого, последний перед договоренностями обстрел произошел 18 ноября, и ВСУ были готовы отвести свои подразделения через 7 суток после него, то есть 26 ноября.

"Однако позавчера, начиная с 20:30, более чем два часа, до 22:55 было осуществлено три обстрела по участку с использованием автоматических гранатометов, 30-мм пушки БМП-2, с РПГ и стрелкового оружия. Именно поэтому сегодня в очередной раз со стороны отдельных районов Луганской области было сорвано разведения сил и средств", - сказал Кременецкий.

Он добавил, что теперь снова нужно отсчитывать 7 дней от последнего обстрела.

На вопрос, могут ли вообще отказаться от планов разведения сторон в районе Станицы Луганской, учитывая, что этого не удается сделать в течение длительного времени, Кременецкий сказал: "Я думаю, что этот вопрос перейдет в политическую плоскость. А Совместный центр как инструмент выполнения Минских договоренностей будет выполнять любое принятое политическое решение".

Украинская правда