Сын Джемилева освобожден

Сын лидера крымских татар Хайсер Джемилев вышел из российской тюрьмы.

Об этом сообщает его адвокат Николай Полозов в Твиттер.

Ранее сообщалось, что российские власти признали сына Мустафы Джемилева Хайсера гражданином Украины, поэтому административный надзор с него снимут и отпустят в Украину.

Как известно, Хайсера Джемилева осудили за то, что в мае 2013 года он застрелил Февзи Эдемова из отцовского ружья во дворе своего дома в Бахчисарае.

Днепровский райсуд Киева до аннексии Крыма Россией осудил его к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы.

После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново. Хайсера вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край.

30 сентября Советский районный суд Астрахани отказал Джемилеву в условно-досрочном освобождении.

Позже стало известно, что Советский райсуд Астрахани на "тайном заседании" установил административный надзор на 3 года на сына Мустафы Джемилева.

Адвокат Полозов высказывал опасение, что против его подзащитного в России могут возбудить новое уголовное дело после того, как отпустят на свободу.

Украинская правда