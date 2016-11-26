Хайсер Джемилев уже в Украине

Сын лидера крымских татар Мустафы Джемилева Хайсер уже находится на территории Украины.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в facebook.

"Мы с Хайсером пересекли границу Украины. По соображениям безопасности, во время перемещения по РФ был не на связи. Приношу извинения всем, кто не смог получить оперативный комментарий. Важно то, что четвертый заложник Кремля, целым и невредимым доставлен домой. Отдельно хочу поблагодарить консулов Украины за помощь и поддержку", - написал Полозов.

Ранее сообщалось, что российские власти признали сына Мустафы Джемилева Хайсера гражданином Украины, поэтому административный надзор с него снимут и отпустят в Украину.

Как известно, Хайсера Джемилева осудили за то, что в мае 2013 года он застрелил Февзи Эдемова из отцовского ружья во дворе своего дома в Бахчисарае.

Днепровский райсуд Киева до аннексии Крыма Россией осудил его к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы.

После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново. Хайсера вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край.

30 сентября Советский районный суд Астрахани отказал Джемилеву в условно-досрочном освобождении.

Позже стало известно, что Советский райсуд Астрахани на "тайном заседании" установил административный надзор на 3 года на сына Мустафы Джемилева.

Адвокат Полозов высказывал опасение, что против его подзащитного в России могут возбудить новое уголовное дело после того, как отпустят на свободу.