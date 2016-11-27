Трамп назвал пересчет голосов мошенничеством

00
0
Воскресенье, 27 ноября 2016, 03:33

Избранный президент США Дональд Трамп назвал просьбу "Партии зеленых" о пересчете голосов в штате Висконсин "мошенничеством".

Об этом сообщает "Reuters".

Он также заявил, что даже претендент от Демократической партии Хиллари Клинтон призвала принять результаты выборов.

"Это мошенничество Партии зеленых на выборах, где проигравший уже признал поражение, и результаты этих выборов нужно соблюдать, вместо того, чтобы бросать вызов и препятствовать, чем и занимается (лидер "Зеленых") Джилл Стайн", - сказал Трамп.

"Этот пересчет голосов - просто способ для Джилл Стайн, которая получила менее 1% голосов избирателей, и даже не баллотировалась во многих штатах, чтобы заполнить ее казну деньгами, большинство из которых она никогда не будет даже тратить на этот смешной пересчет голосов", - считает Трамп.

Как сообщалось, руководство Партии зеленых в пятницу заявило о необходимости пересчета голосов в штате Висконсин после сообщений о несоответствии результатов голосования.

Кампания кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон намерена поддержать эту инициативу "Зеленой партии".

Темы: США Трамп
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
У Клинтон поддержат пересчет голосов в ряде штатов 26 ноября 2016, 21:08
Трамп констатировал смерть Кастро, в США "празднуют" 26 ноября 2016, 18:18
Администрация Обамы заявила, что выборы в США точно отражают волю народа 26 ноября 2016, 16:50
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В "ДНР" требуют прекратить деятельность гуманитарной организации "Человек в беде"
Из-за обстрелов разведение в Станице Луганской снова не состоялось
Военные показали, как боевики обстреливают Зайцево
ОБСЕ: Количество нарушений "тишины" на Донбассе продолжает бить рекорды
Все новости
Вопрос-ответ

Минздрав объяснил, какими будут "Доступные лекарства"

Киев

На улицах столицы установят скульптуры ангелов