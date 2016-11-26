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У Клинтон поддержат пересчет голосов в ряде штатов

Суббота, 26 ноября 2016, 20:08

Кампания кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, которая не получила победы на выборах намерена поддержать инициативу "Зеленой партии" относительно пересчета голосов в штате Висконсин, а также в других ключевых штатах страны.

Об этом сообщил в воскресенье центральный американский телеканал CNN.

"В кампании Хиллари Клинтон заявили в субботу, что присоединятся к усилиям, направленным на пересчет голосов в нескольких ключевых штатах, инициированных кандидатом в президенты США от Партии зеленых Джилл Стейн, которая поставила миллионы долларов, чтобы пересмотреть результаты голосования в штате Висконсин", - говорится в публикации.

В то же время юрист кампании Клинтон Марк Элиас сообщил в соцсетях, что собственное расследование демократов не раскрыло никаких доказательств внешнего вмешательства в систему голосования.

Решение кампании Клинтон имеет целью не обжалование результатов выборов, а подтверждение гарантий, что все произошло справедливо, говорится в материале.

Как сообщалось, руководство Партии зеленых в пятницу заявило о необходимости пересчета голосов в штате Висконсин после сообщений о несоответствии результатов голосования.

Укринформ

Темы: США
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