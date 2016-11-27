Трамп назвав перерахунок голосів шахрайством

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Неділя, 27 листопада 2016, 03:33

Обраний президент США Дональд Трамп назвав прохання "Партії зелених" про перерахунок голосів в штаті Вісконсін "шахрайством".

Про це повідомляє "Reuters".

Він також заявив, що навіть претендент від Демократичної партії Хілларі Клінтон закликала прийняти результати виборів.

"Це шахрайство Партії зелених на виборах, де той, хто програв вже визнав поразку, і результатів цих виборів потрібно дотримуватися, замість того, щоб кидати виклик і перешкоджати, чим і займається (лідер "Зелених") Джилл Стайн", - сказав Трамп.

"Цей перерахунок голосів - просто спосіб для Джилл Стайн, яка отримала менше 1% голосів виборців, і навіть не балотувалася в багатьох штатах, щоб заповнити її скарбницю грошима, більшість з яких вона ніколи не буде навіть витрачати на цей смішний перерахунок голосів", - вважає Трамп.

Як повідомлялося, керівництво Партії зелених у п'ятницю заявило про необхідність перерахунку голосів в штаті Вісконсін після повідомлень про невідповідність результатів голосування.

Кампанія кандидата в президенти США від демократів Хілларі Клінтон має намір підтримати цю ініціативу "Зеленої партії".

Теми: США Трамп
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