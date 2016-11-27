Драбинко о своем "побеге" из Украины: Не стоит мечтать

298 просмотров
0
Воскресенье, 27 ноября 2016, 11:48

Митрополит Александр (Драбинко) заявляет, что он не планирует выезжать за границу на длительное время из-за якобы угрозы его жизни. 

Об этом говорится в заявлении митрополита, которое есть в распоряжении УП.

Драбинко назвал "очередной ложью и фейком" сообщения, которые распространила "пиар-команда Новинского".

"За последнее время я уже привык к различным фейкам, производимых "черными" пиарщиками одного состоятельного депутата (Вадима Новинского - УП) и даже не считал нужным их опровергать. Упомянутый олигарх ... пытается отвлечь внимание общества от содержания уголовного производства, в котором фигурирует", - отметил митрополит.

По словам Драбинко, последний раз предложение покинуть Украину он слышал от экс-министра МВД Виталия Захарченко.

"Он уверял, что когда я соглашусь с его требованием, то не буду иметь никаких юридических проблем с властями. Предложение это я отверг ... Я не оставил Украину при режиме Януковича, когда казалось, что власть беззакония всесильна. И тем более не оставлю ее сегодня", - заявил он.

При этом Драбинко назвал правдой то, что его жизни может угрожать "противостояние с олигархией".

"Мои друзья, особенно после известного инцидента в Корце, постоянно предупреждают меня, что противостояние с олигархией может оказаться опасным для жизни и здоровья ... Правда, что 12 марта 2016 вооруженные автоматами неизвестные ограбили дом, где я живу, украв сейф", - добавил митрополит.

Также он отметил, что его график на ближайшие месяцы предусматривает несколько поездок за границу, в том числе с целью медицинского обследования.

"Но не стоит мечтать, что я оставлю Украину. Я жил и буду жить на своей родной земле", - подытожил Драбинко.

Как известно,16 ноября регламентный комитет Верховной Рады отложил вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с представителя "Оппозиционного блока" Вадима Новинского, который фигурирует в уголовном деле о давлении на церковь. 

Новинский заявляет, что в представлении ГПУ не содержатся объективныедоказательства и просит комитет Рады истребовать у прокуратуры показания экс-президента Виктора Януковича.

В деле также фигурирует Александр Драбинко. В постановлении Печерского районного суда Киева от 15 ноября указывается, что защита Драбинко заявила об угрозе его жизни и намерении уехать за границу на длительное время, сообщили Украинские Новости.

Больше о деле по Новинского читайте в статье "И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским".

Украинская правда

Темы: Новинский церковь Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Драбинко, свидетельствовший против Новинского, покидает Украину 25 ноября 2016, 18:27
У Новинского пожаловались на обыск, который был две недели назад 22 ноября 2016, 14:05
Мартыненко мог влиять на комитет в вопросе Новинского – источники 18 ноября 2016, 12:55
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Сутки в зоне АТО: ранены трое военных и гражданский
Драбинко о своем "побеге" из Украины: Не стоит мечтать
Ломаченко защитил титул чемпиона мира в бою с Уолтерсом
В ночном клубе Львова произошел пожар, 14 человек госпитализированы
Все новости
Замуж в 13 лет

В Дании проверили реакцию родителей на такое предложение для их дочери

Mannequin Challenge

Как странный флешмоб можно использовать для доброго дела