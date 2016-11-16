Новинський просить допитати Януковича

Народний депутат від Опоблоку Вадим Новинський заявляє, що у поданні ГПУ не містяться об'єктивні докази і просить комітет Ради витребувати у прокуратури покази екс-президента Віктора Януковича.

Про це йдеться у його поясненні до подання ГПУ до ВР щодо притягнення Новинського до відповідальності.

Новинський вказує, що подання Луценка не містить об'єктивних доказів, фактів і "висновок ініціатора подання про мою співучасть в скоєнні злочину (навіть якщо вважати, що злочин дійсно було скоєно) прямо суперечить відомостям, викладеним у поданні".

Щодо змісту подання ГПУ, Новинський вказує, що у кінці серпня 2013 року настоятель УПЦ (МП) Митрополит Володимир (Сабодан ) сам попросив його допомогти владиці Олександру Драбинку, "який був причетний до викрадення настоятельки Свято-Покровського жіночого монастиря Калісфенії і її помічниці".

Щодо спільної зустрічі Новинського з Януковичем, митрополитом Володимиром і Драбинком, він зазначає, що вона відбулася з ініціативи Володимира.

Новинський підтвердив, що "був присутній на початку вересня 2013р. в приміщенні Адміністрації президента України, куди був запрошений на зустріч з Януковичем В.Ф. після прийняття мною присяги народного депутата України".

Проте він вказав, що був присутній лише в останні хвилини розмови Януковича з митрополитом, коли Янукович пообіцяв Блаженнішому Володимиру приїхати ввечері в його резиденцію в Феофанії для зустрічі, на якій буде присутній і сам Драбинко А.Н. "Щоб подивитися в очі Олександру".

На вечірній зустрічі в кабінеті митрополита, за словами Новинського, Драбинко попросив Януковича допомогти йому у "справі черниць". Після цього Янукович відповів, щоб Драбинко звертався за допомогою до Новинського.

За його словами на цих зустрічах "питання про порядок надання дозволу на переміщення Драбинко А.Н., будь-яких умов, які тим чи іншим чином стосувалися відсторонення Блаженнішого Володимира з посади предстоятеля Української Православної Церкви, призначення на цю посаду інших осіб, які не тільки не обговорювалися, але навіть не піднімалися".

З огляду на це Новинський у поясненнях просить комітет ВР витребувати у ГПУ свідчення Януковича (якщо вони є) щодо цієї зустрічі.

В іншому випадку, за словами Новинського, покази лише Драбинка він буде вважати наклепом і "свідомо неправдивим повідомленням про вчинення злочину".

Далі Новинський вказує, що кілька разів "в законному порядку" звертався до начальника київської міліції Валерія Коряка, аби той надавав "охорону Драбинку, як учаснику кримінального провадження".

Також у поясненнях Новинський вказує, що генпрокуратура передчасно звернулася з поданням на нього.

"Відсутність відомостей про результат розгляду судом обвинувального акта щодо співробітників "Грифона" і про притягнення до кримінальної відповідальності інших членів "злочинної" групи, для яких я нібито був пособником, свідчить про необгрунтованість та передчасність звернення з поданням про притягнення мене до кримінальної відповідальності", - сказано у поясненнях.

Більше про справу щодо Новинського читайте у статті "І сміх, і гріх. Чому ГПУ зацікавилася Новинським".

Як відомо, станом на 15:30 на регламентному комітеті почалося засідання, де розглядається подання ГПУ на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності.

Українська правда