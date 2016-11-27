Драбинко про свою "втечу" з України: Не варто мріяти

Митрополит Олександр (Драбинко) заявляє, що він не планує виїхати за кордон на тривалий час через нібито загрозу його життю.

Про це йдеться у заяві митрополита, яка є у розпорядженні УП.

Драбинко назвав "черговою неправдою і фейком" повідомлення , які розповсюдила "піар-команда Новинського".

"За останній час я вже звик до різноманітних фейків, що виробляються "чорними" піарниками одного заможного депутата (Вадима Новинського - УП) і навіть не вважав за потрібне їх спростовувати. Згаданий олігарх ... намагається відвернути увагу суспільства від змісту кримінального провадження, в якому фігурує", - зазначив митрополит.

За словами Драбинка, останній раз пропозицію залишити Україну він чув від екс-міністра МВС Віталія Захарченка.

"Він запевняв, що коли я погоджуся з його вимогою, то не матиму жодних юридичних проблем із владою. Пропозицію цю я відкинув ... Я не лишив Україну часів режиму Януковича, коли здавалося, що влада беззаконня всесильна. І тим паче не залишу її сьогодні", - заявив він.

При цьому Драбинко назвав правдою те, що його життю може загрожувати "протистояння з олігархією".

"Мої друзі, особливо після відомого інциденту у Корці, постійно попереджують мене, що протистояння з олігархією може виявитися небезпечним для життя та здоров’я... Правда, що 12 березня 2016 року озброєні автоматами невідомі пограбували будинок, де я мешкаю, вкравши сейф", - додав митрополит.

Також він зауважив, що його графік на ближчі місяці передбачає кілька поїздок за кордон, у тому числі з метою медичного обстеження.

"Але не варто мріяти, що я залишу Україну. Я жив і житиму на своїй рідній землі", - підсумував Драбинко.

Як відомо, 16 листопада регламентний комітет Верховної Ради відклав питання зняття депутатської недоторканності з представника "Опозиційного блоку" Вадима Новинського, який фігурує в кримінальній справі про тиск на церкву. Новинський заявляє, що у поданні ГПУ не містяться об'єктивні докази і просить комітет Ради витребувати у прокуратури покази екс-президента Віктора Януковича.

У справі також фігурує Олександр Драбинко. В ухвалі Печерського районного суду Києва від 15 листопада вказується, що захист Драбинка заявив про загрозу його життю і намір виїхати за кордон на тривалий час, повідомили Українські Новини.

Більше про справу щодо Новинського читайте у статті "І сміх, і гріх. Чому ГПУ зацікавилася Новинським".

Українська правда