Президент Еврокомиссии не видит аргументов для отмены санкций против РФ

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Воскресенье, 27 ноября 2016, 14:59

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер не видит аргументов для отмены санкций против России, наложенных за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью Euronews.

"До сих пор я не видел ни одного аргумента для немедленной отмены санкций против России. Я хотел бы иметь договоренность с Россией, которая бы выходила за пределы обычных рамок, имея в виду, что без России не существует безопасности в Европе", - сказал Юнкер.

"Мы должны относиться к России как к большому объединению и гордой нации. Необходимо многое знать о глубине России, а мы об этом ничего не знаем", — добавил политик.

Также он отметил, что считает большой ошибкой оценку России со стороны президента США Барака Обамы, который назвал ее "региональной державой".

На вопрос, изменится ли позиция Евросоюза, если новый президент США Дональд Трамп будет иметь другую точку зрения в отношении санкций против России, Юнкер ответил, что ЕС не зависит от внешней политики США.

"США будут делать то, что они захотят, а европейцы будут иметь свою сферу интересов", - сказал Юнкер.

Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск надеется на продление санкций против России еще до саммита ЕС в декабре.

Европейская правда

Темы: Росcия санкции ЕС
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