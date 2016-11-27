Юнкер: Не бачу аргументів для скасування санкцій проти РФ

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер не бачить аргументів для скасування санкцій проти Росії, накладених за окупацію Криму і агресію на Донбасі

Про це він заявив в інтерв’ю Euronews.

"Досі я не бачив жодного аргументу для негайного скасування санкцій проти Росії. Я хотів би мати домовленість з Росією, яка б виходила за межі звичайних рамок, маючи на увазі, що без Росії не існує безпеки в Європі", - сказав Юнкер.

"Ми повинні ставитися до Росії як до великого об'єднання і гордої нації. Необхідно багато знати про глибину Росії, а ми про це нічого не знаємо ", - додав політик.

Також він зазначив, що вважає великою помилкою оцінку Росії з боку президента США Барака Обами, який назвав її "регіональною державою".

На запитання, чи зміниться позиція Євросоюзу, якщо новий президент США Дональд Трамп матиме іншу точку зору щодо санкцій проти Росії, Юнкер відповів, що ЄС не залежить від зовнішньої політики США.

"США будуть робити те, що вони захочуть, а європейці матимуть свою сферу інтересів", - сказав Юнкер.

Нагадаємо, президент Європейської ради Дональд Туск сподівається на продовження санкцій проти Росії ще до саміту ЄС у грудні.

Європейська правда