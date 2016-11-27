Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Франції на праймеріз "республіканців" переміг проросійський Фійон

Неділя, 27 листопада 2016, 21:16
У Франції на праймеріз республіканців переміг проросійський Фійон

За даними підрахунку бюлетенів на понад половині дільниць у другому турі праймеріз серед французьких "республіканців", колишній прем'єр-міністр Франсуа Фійон набирає 68,4% голосів, його головний суперник Ален Жюппе - 31,6%.

Про це повідомляє "Німецька хвиля" з посиланням на Reuters.

Підрахунок триває. Загалом у голосуванні взяли участь понад 4,2 мільйони осіб.

Як повідомлялося, проросійський Фійон переміг зі значним відривом у першому турі праймеріз 20 листопада.

Тоді проголосували близько чотирьох мільйонів виборців. Підсумки голосування стали для багатьох сюрпризом, оскільки, згідно з опитуваннями, у другий тур мали вийти Жюппе та колишній президент Ніколя Саркозі. Однак перемогу здобув Франсуа Фійон, який набрав 44 відсотки голосів.

За Жюппе проголосували 28 відсотків, а Саркозі взагалі вибув з боротьби за президентську номінацію набравши менше 21 відсотка голосів.

Це вперше в історії французької правоцентристської партії було використано праймеріз як інструмент відбору свого кандидата на президентських виборах.

Різниця між кандидатами полягає у тому, що Жюппе схиляється до м'яким реформ "без брутальності" і виступає за збереження санкцій проти РФ, в той час як Фійон заявляє, що досягне зниження безробіття і відновлення потенціалу країни завдяки жорсткій економії. Він також висловлюється за скасування санкцій проти РФ.

Фійон наполягає на тому, що санкційна політика Заходу "провалилася", не давши нічого, крім руйнування європейських фермерів". Він також заявив про відповідальність за розпалювання конфлікту на сході України і підкреслив, що готовий до співпраці з РФ щодо Сирії.

Жюппе, в свою чергу виступає проти зближення з Володимиром Путіним, який "не припиняє говорити про холодну війну". Жюппе підкреслив, що якби переміг на виборах, то в переговорах з РФ наполягав на виконанні мінських угод і на неприйнятність анексії Криму.

Після праймеріз Фійон стане кандидатом на посаду президента від партії "Республіканці", яка є найрейтинговішою політичною силою Франції. Його головним конкурентом буде праворадикальна політик Марін Ле Пен, яку вважають одним із найлояльніших до Кремля політиків Західної Європи..

Детальніше про Фійона та Жюппе читайте у публікації "Консервативна революція у Франції: чому новим президентом може стати друг Путіна"

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Франція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Франція
У Франції за тиждень заворушень затримали близько 3,5 тис. осіб, спалили майже 6 тис. авто
У Франції вдруге ніч минула відносно спокійно, але знов кілька десятків затриманих
Посол Франції оголосив про завершення дипломатичної місії в Україні
Останні новини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
Усі новини...
Реклама: