Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене

Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил подозрение экс-президенту Виктору Януковичу в государственной измене и пособничестве Российской Федерации в агрессии против Украины.

Соответствующее подозрение он озвучил в Святошинском райсуде Киева после объявления перерыва, пока Янукович находится на видеосвязи из суда в Ростове-на-Дону Российской Федерации.

По словам Луценко, содержание подозрения объявляется устно, а само сообщение уже отправлено на все известные адреса Януковича. Подозрение вручили и адвокату экс-президента.

"Как генеральный прокурор я обращаюсь к Януковичу Виктору Федоровичу в соответствии с требованиями статей 111 и 278 и главы 11 Уголовно-процессуального кодекса и сообщаю, что Вы, Янукович Виктор Федорович, подозреваетесь в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти Российской Федерации в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, и ведения агрессивной войны", – заявил Луценко.

То есть речь идет о преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 111, частью 5 статьи 27, частью 3 статьи 110, частью 2 статьи 437 Уголовного кодекса, уточнил он.

"Учитывая то, что Янукович находится за пределами Украины, не прибывает на вызовы, фактически скрывается от правоохранительных органов, содержание подозрения объявляется устно, а именно сообщение о подозрении сегодня, час назад, прислано на все известные адреса проживания и последнего пребывания Януковича, а также после окончания моего выступления будет вручено адвокату последнего", – сказал он.

Подозрение составил сам Луценко в уголовном производстве, которое расследует военная прокуратура:

"Янукович подозревается в том, что 1 марта 2014 года, будучи гражданином Украины, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя умышленно… совершил государственную измену, а также с целью содействия Российской Федерации и ее представителям в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины, надеясь получить поддержку и защиту от представителей власти РФ для дальнейшего длительного проживания в этой стране и избежания уголовной ответственности в Украине, формирования представление о легитимности действий представителей власти и служебных лиц Вооруженных сил РФ, предания видимости законности вторжению и оккупации подразделениями ВС РФ территории полуострова Крыма… составил, подписал и обратился с письменным заявлением к президенту РФ с просьбой использовать вооруженные силы этого государства на территории Украины"

Этим Янукович "оказал иностранному государству и его представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, а также содействовал представителям власти и служебным лицам ВС РФ в ведении агрессивной войны против Украины и совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины – а именно оккупации Крыма и причинения убытков государству Украина вследствие потери объектов государственной собственности на общую сумму более 1 триллиона 80 миллиардов гривен", уточнил Луценко.

Он подчеркнул, что одновременно представители военной прокуратуры вручают это подозрение адвокату Януковича Виталию Сидоренко, а экс-президент имеет определенные процессуальные права как подозреваемый в государственной измене.

"А теперь не как генеральный прокурор. Я обвиняю Януковича как украинец в том, что он открыл двери агрессивной войне против нашего государства. В том, что он разрушил суверенитет государства, которому присягал на Конституции. В том, что в результате было убито 2 263 военнослужащих Украины, 8 394 (бойцов) ранены, 1 миллион 700 беженцев. Не исчислено количество беженцев и раненных гражданских лиц – это все на совести того, кто смеет сегодня врать в глаза украинскому народу", – заявил Луценко.

"На все настанет время расплаты", – добавил он.

Позже Луценко заявил корреспонденту "Украинской правды", что имеет документы, подтверждающие: соединение с судом в Ростове было, когда он зачитывал подозрение Януковичу:

"Связь была, картинка была отключена. Шлепер есть шлепер. Документы все есть и переданы адвокату".

Источник "Украинских новостей" в суде также сказал: "У Святошинского райсуда Киева есть подтверждение, что Ростовский суд все время, пока был перерыв, был на связи".

Алена Рощенко, Роман Кравец, УП