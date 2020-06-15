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Госизмена Януковича: Порошенко допрашивают в апелляционном суде

Понедельник, 15 июня 2020, 12:04
Скриншот с видео-трансляции

Пятого президента Петра Порошенко 15 июня допрашивают в Апелляционном суде Киева в рамках апелляции адвокатов беглого президента Виктора Януковича на приговор по делу о государственной измене.

Источник: видео-трансляция из зала суда на странице "Европейской солидарности" в Facebook

Детали: Пятый президент прибыл в суд как свидетель. Сейчас Порошенко отвечает на вопросы стороны защиты Януковича, а также на вопросы судей.

Все в зале заседаний находятся в защитных масках в связи с пандемией коронавируса.

Предыстория:

  • Бывший президент Янукович бежал из Украины 21-22 февраля 2014 года, после расстрелов на Майдане, который выступал против него и против отказа от курса на евроинтеграцию.
  • Янукович скрывается в России, президента которой – Владимира Путина – он просил ввести войска в Украину.
  • 4 февраля 2015 года Верховная Рада законопроектом лишила Януковича звания президента.
  • В январе 2019 года Оболонский районный суд заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и приговорил его к 13 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в силу, поскольку обжалуется защитой Януковича.
  • Янукович назвал приговор незаконным и отрицает свою вину.  
  • В сентябре 2019 года адвокаты беглого-президента Виктора Януковича заявили, что работают над тем, чтобы он мог вернуться из России в Украину.

Ирина Балачук, УП
Темы: ПорошенкоЯнуковичдело о госизмене


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