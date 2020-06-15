Госизмена Януковича: Порошенко допрашивают в апелляционном суде

Пятого президента Петра Порошенко 15 июня допрашивают в Апелляционном суде Киева в рамках апелляции адвокатов беглого президента Виктора Януковича на приговор по делу о государственной измене.

Источник: видео-трансляция из зала суда на странице "Европейской солидарности" в Facebook, пресс-служба "Народного фронта" в Facebook

Детали: Пятый президент прибыл в суд как свидетель. Сейчас Порошенко отвечает на вопросы стороны защиты Януковича, а также на вопросы судей.

Все в зале заседаний находятся в защитных масках в связи с пандемией коронавируса.

В пресс-службе "Народного фронта" также сообщили, что, по словам адвоката Януковича, в суде якобы запланирован допрос бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка по делу о госизмене четвертого президента.

Там напомнили, что Яценюк давал все соответствующие показания в суде первой инстанции, и заверили, что он готов безотлагательно дать показания в Апелляционном суде.

В то же время в пресс-службе подчеркнули, что никакой повестки о вызове в качестве свидетеля на заседание 15 июня Яценюк не получал.

Предыстория: