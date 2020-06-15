Госизмена Януковича: Порошенко допрашивают в апелляционном суде
Понедельник, 15 июня 2020, 12:04
Пятого президента Петра Порошенко 15 июня допрашивают в Апелляционном суде Киева в рамках апелляции адвокатов беглого президента Виктора Януковича на приговор по делу о государственной измене.
Источник: видео-трансляция из зала суда на странице "Европейской солидарности" в Facebook
Детали: Пятый президент прибыл в суд как свидетель. Сейчас Порошенко отвечает на вопросы стороны защиты Януковича, а также на вопросы судей.
Все в зале заседаний находятся в защитных масках в связи с пандемией коронавируса.
Предыстория:
- Бывший президент Янукович бежал из Украины 21-22 февраля 2014 года, после расстрелов на Майдане, который выступал против него и против отказа от курса на евроинтеграцию.
- Янукович скрывается в России, президента которой – Владимира Путина – он просил ввести войска в Украину.
- 4 февраля 2015 года Верховная Рада законопроектом лишила Януковича звания президента.
- В январе 2019 года Оболонский районный суд заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и приговорил его к 13 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в силу, поскольку обжалуется защитой Януковича.
- Янукович назвал приговор незаконным и отрицает свою вину.
- В сентябре 2019 года адвокаты беглого-президента Виктора Януковича заявили, что работают над тем, чтобы он мог вернуться из России в Украину.
Ирина Балачук, УП