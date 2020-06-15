Госизмена Януковича: Порошенко допрашивают в апелляционном суде

Пятого президента Петра Порошенко 15 июня допрашивают в Апелляционном суде Киева в рамках апелляции адвокатов беглого президента Виктора Януковича на приговор по делу о государственной измене.

Источник: видео-трансляция из зала суда на странице "Европейской солидарности" в Facebook

Детали: Пятый президент прибыл в суд как свидетель. Сейчас Порошенко отвечает на вопросы стороны защиты Януковича, а также на вопросы судей.

Все в зале заседаний находятся в защитных масках в связи с пандемией коронавируса.

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