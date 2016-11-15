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ДемАльянс: решение БПП по Залищук и Найему – политическая расправа

Вторник, 15 ноября 2016, 11:18

Партия ДемАльянс расценивает решение фракции ББП об исключении из состава парламентских делегаций Совета Европы и НАТО народных депутатов Светланы Залищук и Мустафа Найем как политическую расправу.

Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном во вторник.
 
"Это проявление двойных стандартов, очевидно, является местью за политическую позицию народных депутатов, которые вели активную антикоррупционную работу. Официальная аргументация об отзыве членов других партий является некорректной, ведь делегации формируются по фракционному признаку", – говорится в комментарии.
 
"К сожалению, персональная лояльность стала более важным критерием, чем профессионализм и компетентность", – отмечают в политсиле.

По мнению партии, показательно, что отзыв депутатов Залищук и Найема произошло по представлению первого заместителя председателя фракции Игоря Кононенко, который неоднократно становился объектом антикоррупционных расследований.
 
В политсиле заверили, что Залищук и Найем продолжат работу по защите интересов Украины на международной арене.
 
"ДемАльянс оставляет за собой право информировать международных партнеров о внедрении практики политической расправы за нелояльное отношение к коррупционерам при власти в Украине", – говорится в комментарии.

14 ноября народных депутатов БПП Светлану Залищук и Мустафа Найем, а также Наталью Новак исключили из международных делегаций. Формальным поводом стало членство депутатов в других партиях.

Украинская правда

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Темы: БПП
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