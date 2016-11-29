Главный архитектор Киева: Строительство театра на Подоле нельзя считать завершенным

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Вторник, 29 ноября 2016, 06:03

Строительство нового здания Киевского драматического театра на Подоле нельзя считать завершенным, так как не были учтены замечания градостроительного совета.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил главный архитектор Киева Александр Свистунов.

"Строительство театра на Подоле нельзя считать завершенным, так как на сегодняшний момент не учтены замечания градостроительного совета", - отметил он.

По его словам, алгоритм действий следующий: выполнить рекомендации градостроительного совета в плане внесения корректировок в проект, пройти общественные слушания и вынести проект повторно на градостроительный совет, а затем завершить реконструкцию фасадов.

Свистунов добавил, что все эти действия должны быть выполнены до мая, когда запланировано открытие театра.

Как известно, киевлян возмутил фасад нового здания Киевского драматического театра, возведенном на Андреевском спуске.

"Украинской правде" стало известно, что Архитектурно-градостроительный совет, который рассматривал проект, дал замечания и попросил архитектора Олега Дроздова учесть их. После этого Дроздов должен был предоставить проект на рассмотрение совета для утверждения, но он не явился.

Меценатом, который дал деньги на строительство, является корпорация "Рошен", принадлежащая президенту Петру Порошенко. Представитель "Рошен" пообещала во вторник, 29 ноября, полностью открыть фасад здания, а также показать, как в итоге театр будет выглядеть.

Темы: Киев
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Главный архитектор Киева: Строительство театра на Подоле нельзя считать завершенным
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