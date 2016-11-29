Головний архітектор Києва: Будівництво театру на Подолі не завершено

Будівництво нової будівлі Київського драматичного театру на Подолі не можна вважати завершеним, оскільки не були враховані зауваження містобудівної ради.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомив головний архітектор Києва Олександр Свистунов.

"Будівництво театру на Подолі не можна вважати завершеним, оскільки на сьогоднішній момент не враховані зауваження містобудівної ради", - зазначив він.

За його словами, алгоритм дій наступний: виконати рекомендації містобудівної ради в плані внесення коригувань в проект, пройти громадські слухання і винести проект повторно на містобудівну раду, а потім завершити реконструкцію фасадів.

Свистунов додав, що всі ці дії повинні бути виконані до травня, коли заплановано відкриття театру.

Як відомо, киян обурив фасад нової будівлі Київського драматичного театру, зведеного на Андріївському узвозі.

"Українській правді" стало відомо, що Архітектурно-містобудівна рада, яка розглядала проект, зробила зауваження і попросила архітектора Олега Дроздова врахувати їх. Після цього Дроздов повинен був надати проект на розгляд ради для затвердження, але він не з'явився.

Меценатом, який дав гроші на будівництво, є корпорація "Рошен", що належить президенту Петру Порошенку. Представник "Рошен" пообіцяла у вівторок, 29 листопада, повністю відкрити фасад будівлі, а також показати, як в результаті театр буде виглядати.