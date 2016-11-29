Россия пригрозила Канаде ответными санкциями

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Вторник, 29 ноября 2016, 07:45

Посольство России в Канаде выразило разочарование из-за расширения Канадой санкций и пообещало реагировать на них "на основе взаимности".

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря посольства в Twitter.

"Выражаем крайнее разочарование решением канадских властей в очередной раз расширить санкционный список российских официальных лиц и парламентариев", - отметили в посольстве РФ.

В заявлении также говорится, что действуя таким образом, Канада "загоняет себя в порочный круг конфронтации с Россией".

"Это, несомненно, негативно повлияет на весь комплекс российско-канадских отношений, которые в последнее время только начали налаживаться", - отмечается в сообщении.

"Российская сторона примет к сведению данный недружественный шаг и будет реагировать на основе взаимности", - заявили в посольстве РФ.

28 ноября Канада ввела санкции в отношении 15 россиян, среди которых шесть депутатов Госдумы РФ от аннексированного Крыма.

Темы: Росcия Канада санкции
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