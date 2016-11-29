Росія пригрозила Канаді санкціями у відповідь

Посольство Росії в Канаді висловило розчарування через розширення Канадою санкцій і пообіцяло реагувати на них "на основі взаємності".

Про це йдеться в заяві прес-секретаря посольства в Twitter.

"Висловлюємо крайнє розчарування рішенням канадської влади в черговий раз розширити список санкцій російських офіційних осіб і парламентаріїв", - відзначили в посольстві РФ.

У заяві також говориться, що діючи таким чином, Канада "заганяє себе в порочне коло конфронтації з Росією".

"Це, без сумніву, негативно вплине на весь комплекс російсько-канадських відносин, які останнім часом тільки почали налагоджуватися", - наголошується в повідомленні.

"Російська сторона врахує цей недружній крок і буде реагувати на основі взаємності", - заявили в посольстві РФ.

28 листопада Канада ввела санкції щодо 15 росіян, серед яких шість депутатів Держдуми РФ від анексованого Криму.