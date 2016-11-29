Четвертый энергоблок ЧАЭС накрыли защитной аркой

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Вторник, 29 ноября 2016, 12:55

Во вторник, 29 ноября, был завершен процесс перемещения арки, которая накрывает четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР в Twitter.

"Чернобыльский реактор благополучно накрыт спустя 30 лет после катастрофы 1986 года и в результате удивительного подвига инженеров", - сообщает ЕБРР.

Новый безопасный конфайнмент был перемещен на расстояние 327 метров чтобы накрыть энергоблок.

Основная функция нового саркофага заключается в ограничении распространения радиоактивных веществ, которые находятся в объекте Укрытие.

Это условие должно выполняться, как в условиях нормальной эксплуатации, так в случае аварии (разрушения существующего объекта "Укрытие"). По проекту предусмотрено, что новое сооружение будет эксплуатироваться в течение 100 лет.

Особенность сооружения нового саркофага заключалась в том, что он строился на расстоянии 180 метров от объекта "Укрытие".

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Экономическая правда

Темы: Чернобыль
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