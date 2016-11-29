РФ стянула к госгранице с Украиной 55 тысяч военных – Минобороны

00
0
Вторник, 29 ноября 2016, 14:10

Заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Игорь Долгов заявляет, что Россия стянула к государсвенной границе с Украиной около 55 тысяч военнослужащих.

Об этом он сказал в ходе Tiger Conference 2016 во вторник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас около украинской границы в непосредственной близости с границей с Россией, РФ собрала около 55 тыс. военных, на территории Украины Россия представлена регулярными армейскими частями в количестве 5-7,5 тыс. человек", – заявил он.

"В Крыму военное присутствие российской регулярной армии составляет 23 тыс. человек, из них около 9 тыс. военных расположены непосредственно на админгранице с континентальной Украиной", – отметил он

Также, по словам Долгова, более 1 тысячи российских военных расположены в Приднестровье.

Темы: Росcия Минобороны
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Путину предложили сделать герб РФ советским 29 ноября 2016, 13:15
Желание россиян дружить с Западом приблизилось к рекорду 29 ноября 2016, 12:08
Януковича вызывают на допросы как подозреваемого 29 ноября 2016, 10:34
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Клюев рассказал, что ему поручил Янукович, когда расстреливали Майдан
Порошенко отменил обязательную военную подготовку студентов медвузов
Страны ЕС не одобрили механизм приостановки безвиза - источник
Суд отменил запрет на продажу алкоголя в киевских МАФах
Все новости
Фото

Как будет выглядеть театр на Андреевском спуске

Видео

Как правильно мыть руки. Инструкция в зажигательном танце казахских медсестер