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РФ стянула к госгранице с Украиной 55 тысяч военных – Минобороны

Вторник, 29 ноября 2016, 13:10

Заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Игорь Долгов заявляет, что Россия стянула к государсвенной границе с Украиной около 55 тысяч военнослужащих.

Об этом он сказал в ходе Tiger Conference 2016 во вторник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас около украинской границы в непосредственной близости с границей с Россией, РФ собрала около 55 тыс. военных, на территории Украины Россия представлена регулярными армейскими частями в количестве 5-7,5 тыс. человек", – заявил он.

"В Крыму военное присутствие российской регулярной армии составляет 23 тыс. человек, из них около 9 тыс. военных расположены непосредственно на админгранице с континентальной Украиной", – отметил он

Также, по словам Долгова, более 1 тысячи российских военных расположены в Приднестровье.

Темы: РосcияМинобороны
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